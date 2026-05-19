佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の19日の天気をお伝えします。「ことし初の猛暑日」 18日は各地で今季一番の暑さとなりました。大分県日田市と兵庫県豊岡市では35.3℃を観測し、全国でことし初めての猛暑日となりました。 福岡県でも久留米市で34.4℃と、猛暑日に迫る暑さになりました。北九州市八幡西区では32.4℃を観測し、5月の観測史上最高気温を更新しました。 「気温はどうなのか？」