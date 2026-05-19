記事ポイント西日本最大級の野外グルメイベント「全肉祭」が2026年5月22日〜24日、大阪市の扇町公園で初開催されます約70店舗・200アイテム以上のグルメが全国各地から集結しますファイヤーパフォーマンス・生ライブ・子ども向け縁日コーナーなど、グルメ以外のコンテンツも充実しています 和歌山・徳島・広島・北九州・東京など全国各地での開催実績を持つ野外グルメイベント「全肉祭」が、大阪市の扇町公園に初上陸します。