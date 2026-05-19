クリスピー・クリーム・ドーナツから発売されている、ジェリーが“ちゅるん”と弾ける、フルーツの組み合わせを楽しむ夏限定のドリンク「ピーチジェリー in ソーダ」シリーズ。2026年は“果肉入り”でさらにフルーティーに仕上げられた「ピーチジェリー in ソーダ ピーチ&マンゴー』と「ピーチジェリー in ソーダ オレンジ&ピンクグレープフルーツ」の2種が発売されます☆ クリスピー・クリーム・ドーナツ「ピーチジ