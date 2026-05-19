ZOZOマリンのネット裏には、4人体制のヤンキースを筆頭にメジャー7球団のスカウトの姿があった。【もっと読む】佐々木麟太郎がドジャースに指名される「3つの機運」18日、春季関東大会準々決勝の健大高崎（群馬）戦に先発した横浜（神奈川）の154キロ右腕・織田翔希のピッチングをチェックするためだ。2日の神奈川大会準決勝・桐光学園戦で自己最多186球を投げ、完投勝利をマークして以来の公式戦マウンドは、7回3分の1を5安