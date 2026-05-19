記事ポイントブルボンが2026年5月19日（火）より「メロンフェア」商品5品を期間限定で全国発売静岡県産クラウンメロンと北海道産赤肉メロンの2種類の風味を展開アルフォート・シルベーヌ・エリーゼ・ロアンヌなど人気シリーズにメロン味が登場 ブルボンの人気菓子シリーズがこの夏、メロンの香りをまとって登場します。静岡県産クラウンメロンと北海道産の赤肉メロンという、個性の異なる2種類のメロンを使用した「メロンフェ