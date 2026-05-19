開幕前にこの展開を予想していた者はいただろうか。【もっと読む】今井の放出は「厄介払い」の側面も17日に日本ハムを下し、2024年4月9日以来、768日ぶりの首位に立った西武。まだ5月とはいえ、チームは活気に満ちている。西武はここ3年、どん底に沈んでいた。松井前監督最終年の2024年は球団史上ワーストの91敗を喫し、首位ソフトバンクと42ゲーム差の最下位。球団は西口監督を二軍監督から昇格させると同時に、外部から鳥