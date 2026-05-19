警察は、女子児童の胸を触るわいせつな行為をしたとして、5月18日に高知市の50代の男を再逮捕しました。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、高知市桟橋通の無職・小原秀夫容疑者（59）です。警察によりますと、小原容疑者は今年3月24日の午後4時半頃、高知市内の路上で自転車に乗っていた女子児童の胸を自転車で後ろから追い抜きながら触った疑いです。女子児童が帰宅後に母親に相談し、母親から通報を受けた警察が防犯カメラ