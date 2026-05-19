記事ポイント抱っこ紐使用時の母子双方を冷却するベビー業界初のファン内蔵型ベスト「空調ママベスト」が2026年5月8日に発売されましたベスト本体にファンユニットを内蔵し、背中・脇下4か所の保冷剤ポケットと組み合わせて3通りの使い方が可能です価格は15,950円（税込）、SWEET MOMMY公式オンラインストア・楽天市場・Amazon・Yahoo!ショッピング・ZOZOTOWNほかで販売されています 猛暑が常態化する日本の夏、抱っこ紐の中