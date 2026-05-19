韓国野党「国民の力」の張東赫（チャン・ドンヒョク）代表が19日に開催される韓日首脳会談について「韓日首脳会談が『選挙用写真撮影』になってはいけない」と強調した。張代表は韓日首脳会談を翌日に控えた18日、フェイスブックに「国益になる成果を出せるよう最善を尽くしてほしい」とし、このように明らかにした。張代表は「あす高市首相が安東（アンドン）を訪れる。高市氏は日本の政界でも代表的な右派」とし「先月も靖国神社