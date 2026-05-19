ドイツ北部バルト海沿岸の浅瀬に閉じ込められた後、大規模な救助作業の末に北海へ放流されたザトウクジラ「ティミー」が結局死んだことが確認された。このような中、最近死んだティミーの死骸の上で誰かが「認証ショット」を撮る様子が捉えられ、物議を醸している。これに先立ち、ティミーの死骸はデンマークとスウェーデンの間にあるカテガット海峡のアンホルト島付近で発見された。AP通信など外信によると、この地点はティミーが