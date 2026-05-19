記事ポイント株式会社ビバリーが2026年5月15日に発売したラベラーロールシール「Baum deco バウムデコ」は、1ロールに8〜15デザインを収録した大容量タイプですラベルタイプは15デザイン1,000枚入り、スクエアタイプは8デザイン500枚入りで、各693円（税込）で販売されています紙素材で文字やスタンプを書き込めるため、手帳デコからギフトラッピングまで幅広い場面で活用できます 値札用のラベラーシールがデコ文具の新定番