１８日、第１０回中ロ博覧会のデジタル経済エリアに展示された水中航行機。（ハルビン＝新華社記者／那宇奇）【新華社ハルビン5月19日】中国黒竜江省ハルビン市で開かれている第10回中国・ロシア博覧会では、未来産業（次世代の成長分野）が展示場から市場への広がりを見せている。スマート設備やデジタルセキュリティー、グリーン（環境配慮型）建材、新型エネルギー貯蔵など重点分野を網羅した展示は、スマート製造と科学技