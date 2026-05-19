記事ポイント株式会社リゾームの「戦略会議NEXT デベロッパーマネジメントシステム」が、北海道内最大規模のショッピングセンター「JRタワー」を運営する札幌駅総合開発株式会社に導入された売上・賃料分析に特化したSaaS型システムで、情報の分散や作業時間の課題を解決する既存の「戦略会議NEXT 顧客分析」と組み合わせ、館全体の情報を一元管理できる体制が整った 商業施設の売上・賃料管理を効率化するクラウドシステムが