音楽原作キャラクタープロジェクト「電音部」のシンオオクボエリア「Ｂｅｌｌｅｍｕｌｅ」（ベルミュール）が１７日、東京・代官山ＳＰＡＣＥＯＤＤで約１年ぶりとなる３ｒｄワンマンライブを開催した。新曲「ヴィヴィアン」を初披露し、アンコールを含めて全１５曲をパフォーマンスした。「ＧｉｒｌｓＩｎ」のクールなダンスパフォーマンスから６曲を続けて披露し、会場の熱量を一気に引き上げた。米国、オーストラリアの