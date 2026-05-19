お笑いコンビ・さらば青春の光の東ブクロが１８日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」に出演。この日は「東ブクロの緊急毒出しノート」というテーマに、日常の不満や怒りをぶちまける企画でインフルエンサーやバラエティー番組、仕事の方向性などについて赤裸々に語った。最後に今後この企画に出てほしい芸能人を聞かれると、「芸人でいったら山添はどうなんですか？山添は意外にきっちりしてるけど、１個炎