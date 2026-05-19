俳優の窪塚洋介（47）が19日、自身のインスタグラムを更新。長男で俳優の窪塚愛流（22）の小学校の時の卒業文集を公開した。「愛流の小学校の卒アル。急に本人が送って来たので不意をつかれた」とつづり、愛流の卒業文集の作文を公開した。「夢それは」のタイトルで「ぼくの将来の夢は、父といっしょに仕事をすることです。父といっしょに、俳優とレゲェの二つの仕事を共演したいと思っています」という書き出しで「終わり