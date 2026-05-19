「ブルー・ライト・ヨコハマ」「また逢う日まで」「木綿のハンカチーフ」「魅せられて」など多くの名曲、ヒット曲を世に送った大作曲家、筒美京平さん（２０２０年没）の未発表曲がこのほど発見、レコーディングされて今春、アナログのＬＰレコード「ＴＯＫＹＯＳＵＩＴＥ」として発売された。筒美さんと公私にわたり親交が深く、今作をプロデュースした川原伸司氏（７５）が、「Ｊ−ＰＯＰの父」の志を引き継いだ制作の裏側を