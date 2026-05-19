モデルの滝沢眞規子（47）が16日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「ほぼ家族」だと断言するほど家族ぐるみで交流がある、長年の友人・元TOKIOの長瀬智也（47）とのコラボ動画を公開し、長瀬の好きな女性のタイプが明かされた。【動画】「中身も本当カッコいい」ファンが絶賛、“好きなタイプ”を明かした元TOKIO・長瀬智也動画で、結婚観や現在の私生活について語っていた長瀬。滝沢のスタッフから「好み、タイプとかはある