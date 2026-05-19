J1FC町田ゼルビアは19日、韓国1部・江原FCと技術交流協力の実施が決まったと発表した。今回の取り組みの一環として、町田の育成組織を統括している菅澤大我アカデミーダイレクター（51）を江原トップチームのテクニカルコーチとして派遣する。クラブの発表によると、技術交流協力の主な目的は「双方クラブの競技力向上、指導者の指導力向上」と「双方クラブの国際交流を通じた発展」としている。▼原靖フットボールダイレク