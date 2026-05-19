ローソンは19日、ハッピーターンの50周年を記念したコラボ商品5品を発売した。定番ホットスナック「からあげクン」や「Lチキ」などを、“ハッピーターンらしい”甘じょっぱい味わいで展開する。【写真】ローソン×ハッピーターン、“甘じょっぱい”コラボ全商品一覧近年のコンビニ業界では、有名菓子ブランドとのコラボ商品が定番化しているが、今回は“再現系フレーバー”を主軸に据えている点が特徴だ。ハッピーターンの代名