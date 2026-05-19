１９８０年代に日本発の世界的ハードロックバンド、バウワウ（ＶＯＷＷＯＷ）のボーカルとして活躍した人見元基（６８）が、１３日に初のソロアルバム「ＳｉｎｇｓＳｔａｎｄａｒｄｓ」のＣＤをリリースした。昨年１１月に発売したアナログ盤が完売したため、ＣＤも発売することになったもの。県立高の英語教師から音楽の世界に本格復帰し、６月８日の東京・ＥＸシアター六本木公演も完売と絶好調のレジェンドに聞いた。初