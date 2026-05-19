様々な分野の「イチバン」を徹底研究する番組『カンニング竹山のイチバン研究所』（ABEMA）が5月15日に配信され、日向坂46・平尾帆夏の溢れんばかりの「乃木坂46愛」が明かされた。【映像】平尾帆夏、“オタク心”全開の瞬間スタジオには元乃木坂46の中田花奈と伊藤かりんが同席。MCのカンニング竹山から「やっぱり先輩2人相手にすると緊張する？」と振られた乃木坂46の大ファンである平尾は「本当にレジェンドの方なので、本