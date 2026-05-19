高市総理大臣は、韓国訪問を前に「エネルギーに関して具体的な協力のあり方を議論する」と述べ、イラン情勢を受けた石油製品の融通についてもテーマになるとの考えを示しました。【映像】取材に応じた高市総理高市総理は官邸を出発する際に取材に応じ、エネルギー協力について議論する考えを示しました。石油製品を両国間で融通することなどが焦点です。また、先週の米中首脳会談を念頭に、日韓や日米韓の安全保障面での連携