タレントSHELLYが19日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。子どもの絶対数が下がり続けていることに危機感を抱いた。番組では、4月1日時点での15歳未満の子どもは約1329万人と45年連続で減少し、前の年よりも35万ほど少なくなったとする統計を紹介。このペースが続けば、2040年には1142万人にまで減る見通しという。国は児童手当や育休給付の拡充などの対応を取っているが、0〜18歳までの子育て費用が2000万円以