19日も県内ではクマの目撃が相次いでいます。クマダスには、秋田市大町での目撃情報も寄せられています。県のツキノワグマ等情報マップシステム「クマダス」には、19日午前2時半ごろ、秋田市大町1丁目のねぶり流し館前で体長が70～80センチほどのクマを目撃したという情報が投稿されています。午前9時50分ごろには、秋田市大町1丁目の大町中央パーキング付近の草むらで、体長70センチほどのクマのようなものを目撃した