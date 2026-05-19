尺八と琵琶の演奏家・長須与佳が、2026年6月12日（金）に東京・恵比寿CreAtoでワンマンライブ「長須与佳 尺八・琵琶LIVE vol.2」を開催する。今回は映像クリエイターのNess（Eschakra）を迎え、演奏と連動したオリジナル映像を背面LEDに投影する特別演出を初披露する。Ness伝統楽器の響きと現代ビジュアルが融合した、深みのある世界観を届ける今回。伝統と先端技術が交差する唯一無二のライブに、音楽・映像ファンからの注目が集