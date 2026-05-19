パワーが持ち味のエンカーナシオンが移籍市場に浮上してきた(C)Getty Images交流戦を前に補強が活発化する中、メジャー出身の右の大砲にも熱視線が向けられている。【動画】歴史的ハイペースでHR量産！村上宗隆の豪快17号をチェック中南米選手の移籍情報に詳しいフランシス・ロメロ記者は現地5月12日までに、自身のXにジャイアンツをFAとなったヘラル・エンカーナシオンに関して「いくつかのMLBチームが外野手ヘラル・エンカ