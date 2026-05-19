All About ニュース編集部は4月20日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「STARTO社タレント×身長」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「イメージよりも高身長だったSTARTO社タレント」ランキングを紹介します。【9位までのランキング結果を見る】2位：ラウール（Snow Man）／190cm：43票2位は、Snow Manのラウールさんです。2003年生まれのラウールさんは、ベネズエラ人の父と日本人の母を持ち