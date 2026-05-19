トレード期限に放出される可能性のある選手にパヘスの名も挙げられた(C)Getty Imagesドジャースが夏のトレード期限までに1人の外野手をトレードで放出する可能性があることを、ドジャース専門メディア『Dodgers Way』が報じている。【動画】高めに大きく抜ける球に大谷翔平が絶叫するシーンをチェック同メディアは「もしドジャースが本気で“大物獲り”を狙うのであれば、放出候補として理にかなっている選手が2人いる。アンデ