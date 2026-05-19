19日午前7時10分頃、石川県加賀市熊坂で、クマの成獣１頭が目撃され、加賀市の鳥獣害対策課が周辺に注意を呼びかけています。クマは近くにあるチェーン製造会社「大同工業」の従業員が目撃しました。現場周辺には大同工業の工場のほか、住宅地やローカル鉄道の大聖寺駅があります。クマは工場から北に向かっていたということで、ケガ人などはありません。加賀市では周辺をパトロールするなどして、注意を呼びかけることにしていま