モデルでタレントの岩崎名美さん（※崎は「たつさき」）は5月16日、自身のInstagramを更新。肩出しの美脚ショットを披露しました。【写真】岩崎名美の肩出し美脚ショット「脚が長くてとても美しい」岩崎さんは「歩いて歩いて歩いてコーヒーのんで充実はっぴー」とつづり、3枚の写真を投稿。韓国の人気スポット・聖水洞で過ごしたプライベートショットです。1、2枚目はグレーのジャケット風ワンピースを着用した姿で、美しい肩の