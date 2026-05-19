ライオンは、“食いしばりグセ”（日中の上下の歯の噛みしめ）に関する意識調査および顔の筋肉との関係をまとめました。その結果、がんばりすぎのサインなのか、7割以上が”食いしばりグセ”状態であることがわかった。新生活のがんばりが蓄積しやすい今の時期。PC作業中に集中したり、緊張したりすると、ついつい力んで奥歯を噛み締めてしまうことがあるのでは。実は、そんな“食いしばりグセ”が、顔の筋肉の一つ「咬筋（こうき