当時14歳の女の子に路上で声をかけ、現金を対価にわいせつ行為や性行為に及んだとして、62歳の男が逮捕されました。 わいせつ目的誘拐・不同意わいせつ・不同意性交・児童買春の疑いで逮捕されたのは、兵庫県尼崎市の無職・小宮達人容疑者（62）です。 尼崎北警察署によると、小宮容疑者は、下記の行為に及んだ疑いが持たれています。 (1)今年1月15日夜、尼崎市の路上で帰宅途中だった中学2年の女子生徒（当時14）に「5000円で