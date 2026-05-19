ホテルニューグランドは、6月1日〜8月31日の期間、夏ならではの味覚を満喫する期間限定ディナーコース「風薫る、夏の美食」を販売する。しっとりとした生ハムにロディジャーノチーズと旬の食材を合わせた前菜、旬の雲丹とトマトを使用した南イタリアを感じさせるパスタ、牛ロースのグリエと夏野菜に爽やかなヴェルデソースを合わせ、仕上げに夏トリュフをあしらったメインディッシュ、デザートには季節のフルーツを主役に軽やかな