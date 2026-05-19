季節外れの暑さが続いています。19日も真夏日となる所が多く、福島では35度の猛暑日が予想され、熱中症に十分注意が必要です。本州付近は暖かい空気に覆われて、強い日差しが降り注ぎ、19日も厳しい暑さになりそうです。日中の予想最高気温は、福島で35度と東北でことし初めての猛暑日が予想されているほか、山形や兵庫県・豊岡、大分県・日田で34度、甲府や福井では33度まで上がる見込みです。また、関東でも前橋や熊谷で32度まで