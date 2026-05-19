栃木県上三川町の強盗殺人事件で、逮捕された少年4人と指示役の夫婦計6人が、14日の事件当日現場に行く前に、全員で初めて集合していたことが19日、捜査関係者への取材で分かった。事件の打ち合わせとみて調べている。