高市首相は１９日午前、韓国を訪れるため政府専用機で羽田空港を出発した。首脳の相互往来「シャトル外交」の一環で、同日午後に李在明（イジェミョン）大統領の出身地・安東（アンドン）で李氏との会談に臨む。中東情勢を踏まえたエネルギー協力や日韓・日米韓の安全保障協力の強化などに向けて意見を交わす見込みだ。首相は出発に先立ち、首相官邸で記者団に「中東やインド太平洋を含む現下の厳しい国際情勢の下、日韓関係の