ZEROBASEONE（ZB1）が、5人体制再編後初となるカムバックを果たした。ZEROBASEONEは、5月18日に公開された「Mnet Plus ZEROBASEONE COMEBACK PREMIERE Part2」に出演し、カムバックの瞬間を鮮やかに伝えた。【話題】ZB1、元メンバーとの関係に言及「仲間として応援」この日、5人5色のアーティストとしての姿を次々と披露したZEROBASEONEは、強烈な登場で客席から熱い歓声を浴びた。続いて彼らは『V for Vision』で上昇していくイメ