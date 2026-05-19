人気アイドルの名前まで飛び出した“暴露ライブ”が、韓国芸能界を揺るがしている。歌手兼プロデューサーのMCモンが5月18日、自身のSNSライブ配信を通じて、芸能事務所One Hundred側との対立、会社運営をめぐる不満、先払い金構造、違法賭博疑惑、さらには有名芸能人の実名まで一気に語ったのだ。【画像】MCモンの“暴露ライブ”日本の読者にとって、MCモンという名前はあまりなじみがないかもしれない。だが、今回の騒動は、名前