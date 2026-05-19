ドラマ『21世紀の大君夫人』が歴史歪曲論争によって、制作陣から主演俳優まで謝罪文を発表する事態となり、後味の悪い最終回を迎えた。そんななか、誠信（ソンシン）女子大学のソ・ギョンドク教授が、「中国の東北工程に口実を与えた」と指摘した。【画像】『21世紀の大君夫人』炎上シーン「東北工程」とは、中国が高句麗や渤海などの歴史を“中国の地方政権”として整理しようとした国家プロジェクトを指す。韓国では、“韓国の歴