歌手・俳優のキム・ミンジョンが疑惑についてコメントした。5月19日、キム・ミンジョンの法律代理人を務める法務法人オキムスはコメントを発表。【写真】MCモン、EXOベクヒョンの暴露も「最近、オンラインコミュニティやSNS、および一部の刺激的な報道媒体を中心に、歌手で俳優のキム・ミンジョン氏に対する根拠のないプライベートの流言飛語や悪意のある疑惑が無分別に拡散されています。これにより、大衆から愛されてきたアーテ