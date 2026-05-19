【モデルプレス＝2026/05/19】K-POPガールズグループ・KARA（カラ）のメンバーで女優の知英（ジヨン）が5月18日、自身のInstagramを更新。夏を感じるキャミソールスタイルを公開し、話題となっている。【写真】32歳KARAメンバー「ラインが綺麗」美ウエスト見せ有名イベント衣装ショット◆知英、美ウエストチラリスタイル公開知英は、5月17日に開催された延世大学の応援祭「アカラカ」（AKARAKA／아카라카