不二家洋菓子店は、2026年6月1日〜30日までの間、2026年にデビュー30周年を迎えたサンリオの「ポムポムプリン」とコラボレーションを実施する。コラボ商品を発売するほか、ショッパープレゼントや店内アナウンス、店頭ムービー、店頭ペコちゃん人形がポムポムプリン風のカチューシャをつけるなど、ポムポムプリンの世界観が楽しめるようにした。コラボのテーマは「がんばるキミへ 不二家でみんなポムっと一息 〜おうちでのんびりお