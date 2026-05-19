【モデルプレス＝2026/05/19】フリーアナウンサーの中村仁美が5月18日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し反響を呼んでいる。【写真】さまぁ〜ず大竹の46歳妻「雰囲気変わりますね」白髪染め＆ヘアカットでイメチェン◆中村仁美、白髪染め＆ヘアカット中村は「白髪染めと同時に髪の毛もカットしてもらいました」とつづり、写真を複数枚投稿。イメージチェンジしたヘアスタイルを披露した。明るいブラウンカラーは