あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「スプラトゥーン」の略語は？「スプラトゥーン」の略語はなんでしょうか？ヒントは、3文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「スプラ」でした！スプラとは、「スプラトゥーン」を略した言葉です。任天堂から発売されたアクションシューティン