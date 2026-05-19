あなたは読めますか？突然ですが、「炬燵」という漢字読めますか？冬の風物詩としておなじみの暖房器具ですが、漢字表記になると意外と読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「こたつ」でした！炬燵は、熱源の上に枠を置き、その上に布団を掛けた日本の伝統的な暖房器具を指します。もともとは「火」を意味する「炬」と、「踏み台」などを意味する「燵」を組み合わせた言葉で、古くから暖を取る手段として日本