俳優の三浦翔平（37）が18日、自身のインスタグラムを更新。参加したホノルルトライアスロンの「オリンピックディスタンス無事完走できました！」と報告し、メダルを首にかけウエア姿でポーズを決めた記念ショットを公開した。【写真】「かっこよすぎます」ウエア姿でメダルをかけポーズを決める三浦翔平三浦は3月末、都内で行われた『シーバスリーガル 特別イベント』のフォトコールに登場した際、「トライアスロンに挑戦する