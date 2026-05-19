支援物資を運ぶためパレスチナ自治区ガザへ向かっていた船団が、イスラエル軍によって拿捕されました。【映像】イスラエル軍に包囲された「グローバル・スムード船団」「グローバル・スムード船団」は18日、ガザ地区からおよそ463キロメートル離れた海域でイスラエル軍に包囲されたと明らかにしました。船団は54隻で支援物資を運ぶため14日にトルコ南部から出航し、39カ国から426人の活動家らが乗船していました。イスラエ