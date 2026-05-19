ハズレなしのキャラクターくじの最新作『一番くじ MOTHER2 ギーグの逆襲 第二弾』(メーカー希望小売価格1回790円)が、6月6日(土)より順次発売されることが決定した。【写真】ラストワン賞は巨大な「どせいさんぬいぐるみ」『MOTHER2』一番くじ全景品商品は、任天堂のスーパーファミコン用ソフト『MOTHER2 ギーグの逆襲』(以下、『MOTHER2』)の一番くじ第二弾。ルームライト、プレゼントボックス、ガラスマグカップ、ランチバッ