日中関係が冷え込む中、日中友好議員連盟の幹部が中国の呉江浩駐日大使と会食し、先週の米中首脳会談などについて意見交換しました。【映像】日中議連の幹部が中国大使と会食し意見交換会食は、東京都内の中国大使館でおよそ2時間半開かれ、自民党の森山前幹事長や小渕元経産大臣、公明党の西田幹事長ら与野党の日中議連の幹部およそ10人が出席しました。出席者によりますと、米中首脳会談について呉大使から説明があったほ